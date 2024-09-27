Зеленский уедет из США без разрешения на удары по РФ, пишет СМИ
The Times: Зеленский вернётся из США без разрешения на удары вглубь РФ
Вашингтон, 27 сентября, 2024, 12:33 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский покидает США, не добившись снятия ограничений на удары вглубь РФ западными вооружениями, сообщила британская газета The Times 27 сентября.
Издание отмечает, что во время встречи с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис глава Украины напрямую попросил их снять ограничения на удары по РФ американскими и британскими ракетами, однако его проигнорировали.
«Ни о каких изменениях в подходе Вашингтона к применению дальнобойных ракет не было объявлено», — указано в материале.
Уточняется, что вместо обсуждения ракетных ударов Харрис начала говорить о кандидате в президенты от Республиканской партии Дональде Трампе.
Как передавало ИА Регнум, 27 сентября Камала Харрис встретилась с Зеленским, обсудив с ним так называемый план победы Украины. Вице-президент выразила «непоколебимую приверженность» поддержке киевского режима со стороны Вашингтона.
Глава киевского режима 22 сентября прибыл в США, где посетил ряд американских предприятий, в том числе военных. Также он выступил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Вечером 25 сентября на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом, ознакомив американского лидера с ситуацией на фронте и «планом победы», который они договорились подробнее обсудить в ходе переговоров в Вашингтоне.
По словам зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, глава киевского режима подыгрывает Камале Харрис, посещая в преддверии выборов «колеблющуюся» Пенсильванию. Он напомнил, что администрация Соединённых Штатов регулярно делает заявления насчёт «вмешательства других стран» в выборы в стране.
24 сентября постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя заявил, что Зеленский пытается побудить Запад усилить поддержку Украины в конфликте с Россией. С этой целью он прибыл на высокую неделю Генассамблеи ООН, добавил он.