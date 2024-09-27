Вашингтон, 27 сентября, 2024, 12:33 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский покидает США, не добившись снятия ограничений на удары вглубь РФ западными вооружениями, сообщила британская газета The Times 27 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM

Издание отмечает, что во время встречи с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис глава Украины напрямую попросил их снять ограничения на удары по РФ американскими и британскими ракетами, однако его проигнорировали.

«Ни о каких изменениях в подходе Вашингтона к применению дальнобойных ракет не было объявлено», — указано в материале.

Уточняется, что вместо обсуждения ракетных ударов Харрис начала говорить о кандидате в президенты от Республиканской партии Дональде Трампе.

Как передавало ИА Регнум, 27 сентября Камала Харрис встретилась с Зеленским, обсудив с ним так называемый план победы Украины. Вице-президент выразила «непоколебимую приверженность» поддержке киевского режима со стороны Вашингтона.

Глава киевского режима 22 сентября прибыл в США, где посетил ряд американских предприятий, в том числе военных. Также он выступил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Вечером 25 сентября на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом, ознакомив американского лидера с ситуацией на фронте и «планом победы», который они договорились подробнее обсудить в ходе переговоров в Вашингтоне.

По словам зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, глава киевского режима подыгрывает Камале Харрис, посещая в преддверии выборов «колеблющуюся» Пенсильванию. Он напомнил, что администрация Соединённых Штатов регулярно делает заявления насчёт «вмешательства других стран» в выборы в стране.

24 сентября постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя заявил, что Зеленский пытается побудить Запад усилить поддержку Украины в конфликте с Россией. С этой целью он прибыл на высокую неделю Генассамблеи ООН, добавил он.