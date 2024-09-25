Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2024, 03:13 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается побудить Запад усилить поддержку Украины в конфликте с Россией. С этой целью он прибыл на высокую неделю Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, заявил 24 сентября на заседании Совета Безопасности постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

Un.org Василий Небензя

«И вот он здесь, в Нью-Йорке, вновь с протянутой рукой и вновь пытается убедить Запад поднять ставки в конфликте с Россией и бросить умирать за Украину своих сыновей», — сказал российский дипломат.

По словам Небензи, Зеленский таким образом вынуждает Запад стать прямым участником конфликта с ядерной державой.

Как сообщало ИА Регнум, также в ходе заседания Совбеза организации 24 сентября Василий Небензя выразил мнение, что Украина, находясь под «диктатурой» Зеленского, готова погрузить себя в хаос и спровоцировать глобальный конфликт, который может перерасти в третью мировую войну.

В этот же день на заседании СБ ООН глава киевского режима выступил против переговоров с Россией для решения конфликта на Украине. Он с трибуны раскритиковал тех, кто призывает к диалогу с президентом России Владимиром Путиным по поводу решения конфликта.

Украинский конфликт можно урегулировать без участия Зеленского, ничего нового он уже не предложит, считает депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Он отметил, что Россия могла бы вести диалог по урегулированию противостояния напрямую с западными политиками и без участия главы киевского режима. Зеленский, по словам парламентария, является инструментом НАТО, и какие-то протесты с его стороны звучать могут, но они не отменят реальности, так как диктатор вынужден «считаться с позицией своих патронов».