Москва, 25 сентября, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский «бессовестно подыгрывает» кандидату в президенты и вице-президенту США Камале Харрис, посещая в преддверии выборов «колеблющуюся» Пенсильванию. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети Х.

Global Look Press/Cliff Owen — CNP/Consolidated News Photos

По его словам, администрация Соединённых Штатов «визжит как резаная» насчёт «вмешательства других стран», включая Россию, в выборы в стране.

«В то же время безумный наркопрезидент Украины Зеленский бесстыдно подыгрывает Камале, посещая колеблющийся штат Пенсильвания», — написал политик.

Как сообщало ИА Регнум, в мае Медведев заявил, что Зеленский является законной военной целью для России. Утрата Зеленским легитимности в качестве главы украинского государства ничего не меняет, потому что Зеленский возглавляет враждебный России политический режим. Он также назвал главу киевского режима лжецом и трусом, который боится проводить выборы.

Ранее он отмечал, что Соединённые Штаты безжалостно «раздавят тапком» главу киевского режима, наигравшись с ним, как с подопытным насекомым.