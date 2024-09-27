Вашингтон, 27 сентября, 2024, 10:39 — ИА Регнум. Кандидат в президенты и вице-президент США Камала Харрис встретилась с главой киевского режима Владимиром Зеленским, обсудив с ним так называемый «план победы» Украины. Об этом говорится на сайте Белого дома.

Стрингер/РИА Новости

«Основываясь на предыдущих обсуждениях, вице-президент приветствовала продолжающийся прогресс Украины в проведении реформ в области верховенства права и борьбе с коррупцией, а также обсудили продолжающуюся поддержку США в укреплении гражданской энергетической инфраструктуры Украины», — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Кроме этого, в рамках встречи обсуждался «план победы» Зеленского. Вице-президент выразила «непоколебимую приверженность» поддержке киевского режима со стороны Вашингтона.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима 22 сентября прибыл в США, где посетил ряд американских предприятий, в том числе военных. Также он выступил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Вечером 25 сентября на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом, ознакомив американского лидера с ситуацией на фронте и «планом победы», который они договорились подробнее обсудить в ходе переговоров в Вашингтоне.

По словам зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, глава киевского режима «бессовестно подыгрывает» Камале Харрис, посещая в преддверии выборов «колеблющуюся» Пенсильванию. Он напомнил, что администрация Соединённых Штатов «визжит как резаная» насчёт «вмешательства других стран», включая Россию, в выборы в стране.

24 сентября постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя заявил, что Зеленский пытается побудить Запад усилить поддержку Украины в конфликте с Россией. С этой целью он прибыл на высокую неделю Генассамблеи ООН, добавил он.