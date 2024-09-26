Берлин, 26 сентября, 2024, 19:57 — ИА Регнум. Версия о причастности украинских диверсантов к теракту на «Северных потоках» является смехотворной, заявил депутат партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт.

Иван Шилов ИА REGNUM Диверсия на «Северных потоках»

«Украинская версия, конечно же, не имеет вообще никаких оснований на правдоподобность. Она от начала и до конца абсолютно смехотворна», — приводят слова Шмидта «РИА Новости».

По словам политика, данная версия развивается в угоду «внешнеполитических конъюнктур».

Он отметил неправдоподобность версии о том, что группа украинских диверсантов смогла заложить полторы тысячи тонн взрывчатки в самом просматриваемом месте Балтийского моря.

Вместе с этим Шмидт допустил наличие «украинского следа» в терактах, однако добавил, что они не смогли бы это сделать без поддержки США.

«Даже если каким-то образом там где-то и как-то были причастны граждане Украины, говорить серьёзно о том, что США не были как минимум проинформированы — а вероятнее всего, напрямую участвовали в организации и в реализации, — просто наивно», — добавил депутат бундестага.

Как передавало ИА Регнум, 26 сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции в результате взрывов были разрушены обе нитки «Северного потока» и одна нить «Северного потока — 2». Россия квалифицировала это событие как теракт. Президент Владимир Путин заявлял, что этот теракт невозможно было бы совершить без поддержки на государственном уровне. Подрыв был организован американскими спецслужбами, отмечал Путин.

Спустя два года официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что в ходе расследования теракта на «Северных потоках» было выдано несколько ордеров на арест.

Немецкое издание Spiegel со ссылкой на осведомлённый источник в тот же день сообщило, что подрывы газопроводов якобы организовали водолазы во главе с бывшим агентом украинской секретной службы Романом Червинским.

В свою очередь посол России в Германии Сергей Нечаев отметил, что версия о причастности к подрыву «Северных потоков» группы украинских водолазов маловероятна. Её используют с целью отвлечь внимание от истинных причин диверсии.