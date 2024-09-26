Вашингтон, 26 сентября, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Пентагон выделит Украине 2,4 млрд долларов военной помощи, в которую войдут средства ПВО, беспилотники и боеприпасы, сообщили 26 сентября в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Министерство обороны объявляет о выделении $2,4 млрд на обеспечение безопасности в рамках инициативы содействия безопасности Украины», — говорится в документе, опубликованном на сайте американской администрации.

Отмечается, что в пакет помощи войдут средства ПВО, беспилотные летательные аппараты и боеприпасы класса «воздух — земля».

Кроме того, президент США Джо Байден распорядился расширить подготовку украинских пилотов истребителей F-16, в том числе с помощью обучения ещё 18 пилотов в следующем году. А также распорядился передать Украине дополнительную батарею Patriot и ракеты к ней.

Также 26 сентября Байден одобрил выделение Киеву оставшихся 5,5 млрд долларов из средств, одобренных ранее Конгрессом.

Как передавало ИА Регнум, ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявляла, что новый многомиллиардный пакет военной помощи Украине демонстрирует игнорирование интересов граждан США действующей администрацией Белого дома.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН призвал честно признать, что поставки оружия Киеву странами Запада не смогли приблизить мирное урегулирование конфликта.

Украинские чиновники и военные не верят в то, что помощь от США поможет остановить наступление российской армии, написала британская газета The Financial Times со ссылкой на бывшего офицера ВСУ.

Западная помощь киевскому режиму не изменит ход специальной военной операции, а поставки оружия Украине только истощают ресурсы стран, которые оказывают ей поддержку, неоднократно подчёркивали в Кремле.