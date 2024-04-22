Лондон, 22 апреля, 2024, 10:41 — ИА Регнум. Украинские чиновники и военные не верят в то, что помощь от США поможет остановить наступление российской армии. Об этом написала британская газета The Financial Times со ссылкой на бывшего офицера ВСУ.

Сергей Мальгавко/ТАСС

По его словам, американская помощь может замедлить российское наступление, но не остановит его.

«Такой крупный пакет помощи может оказаться последним в этом году. Более того, существует довольно высокая вероятность того, что все последующие пакеты помощи для Украины будут намного меньше по размеру», — сказал он.

Также издание приводит слова украинских военнослужащих, которые рассказали, что едва держались под российскими атаками и не могли ответить из-за недостатка боеприпасов.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 20 апреля палата представителей Конгресса США приняла законопроект о помощи Украине в размере 61 млрд долларов. За документ проголосовали 311 конгрессменов и ещё 112 выступили против него.

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин назвала одобрение законопроекта о военной помощи Украине предательством интересов США со стороны спикера палаты представителей Майкла Джонсона. По её словам, если бы не вероломство Джонсона, страна могла бы стать сильнее.

Выделяемые США новые средства на военную помощь Украине едва ли смогут изменить судьбу Киева, написала американская газета The Wall Street Journal.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выделение помощи Украине, Израилю и Тайваню со стороны США только усугубит кризисные явления. Она назвала выделение помощи Киеву прямым спонсированием террористической деятельности, а Тайваню — вмешательством во внутренние дела Китая.