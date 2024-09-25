Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2024, 03:07 — ИА Регнум. Необходимо честно признать, что поставки оружия Киеву странами Запада не смогли приблизить мирное урегулирование конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН 24 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Петер Сийярто

«Надо признать — поставки оружия нисколько не помогли приблизить войну к завершению», — призвал к честности Сийярто.

По словам главы МИД, Венгрия готова принимать участие во всех глобальных инициативах, касающихся мира. Министр выразил надежду, что неделя высокого уровня в ООН приблизит Украину к мирному урегулированию конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, украинский конфликт можно урегулировать без участия главы киевского режима Владимира Зеленского, ничего нового он уже не предложит. Таким мнением поделился депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Он подчеркнул, что Зеленский является инструментом НАТО и какие-то протесты с его стороны звучать могут, но они не отменят реальности, так как диктатор вынужден «считаться с позицией своих патронов».

Украинская армия, несмотря на развединформацию, обильные поставки вооружений, в том числе дальнобойных, отправку наёмников, оказалась на грани полного разгрома. Такое заявление сделал Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации 24 сентября.