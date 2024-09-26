Москва, 26 сентября, 2024, 04:21 — ИА Регнум. Роман Мадянов и специалисты не теряли надежды на последующее выздоровление актёра — за несколько дней до смерти врачи планировали провести онкологический консилиум с обсуждением новой тактики лечения артиста. Об этом написал 25 сентября Telegram-канал Mash.

Пресс-служба кинофестиваля «В кругу семьи» Роман Мадянов

Предполагалась госпитализация Романа Мадянова для прохождения очередного курса химиотерапии. Отмечается, что актёр весь этот год ежемесячно ложился на больничную койку. У заслуженного артиста России был в 2024 году диагностирован рак лёгких.

По словам коллег, Мадянов не говорил о своём самочувствии, отшучивался, а отсутствие бровей после «химии» объяснял «новым образом для очередной роли».

Он сам и его близкие верили в выздоровление.

Как сообщало ИА Регнум, о смерти Мадянова стало известно 25 сентября. Состояние артиста ухудшилось за последнюю неделю, он практически не ел, терял сознание. Его тело обнаружили утром родственники. После этого родные актёра не могли дозвониться до скорой помощи в течение двух часов. Актёр скончался от рака лёгких.

Роман Мадянов будет похоронен в селе Малахово Раменского городского округа Московской области, где он жил. Церемония прощания состоится 27 сентября в подмосковных Бронницах.

В марте в ряде СМИ появилась информация, что Мадянов обратился к врачам с жалобами на возникшую слабость. Медики выявили у него злокачественное новообразование в бронхах и лёгком, а также проблемы с почками, селезёнкой и печенью и назначили противоопухолевое лечение.

В 2022 году СМИ писали, что Роман Мадянов отправляет гуманитарную помощь на Донбасс и осуждает артистов, покинувших Россию.