Москва, 25 сентября, 2024, 15:06 — ИА Регнум. Актёр Роман Мадянов умер в возрасте 62 лет, сообщает 25 сентября Telegram-канал Shot.

Александр Натрускин/РИА Новости Роман Мадянов

Отмечается, что Мадянов скончался от рака лёгких.

Мадянов родился 22 июля 1962 года в подмосковном Дедовске, в детстве начал сниматься в кино, в частности, исполнил роль Гекльберри Финна в картине Георгия Данелии «Совсем пропащий». Окончил ГИТИС, служил в Московском театре имени Маяковского.

В сериале «Солдаты» Мадянов сыграл майора Виктора Колобкова. Он также снимался в сериалах «Убойная сила», «Бедная Настя», «Дети Арбата», фильмах «По щучьему велению», «Левиафан», «Частное пионерское», в выпусках киножурнала «Ералаш» и рекламных роликах.

Как сообщало ИА Регнум, в марте в ряде изданий появилась информация, что Мадянов обратился к врачам в связи со слабостью, после чего у него выявили злокачественное новообразование в бронхах и лёгком, а также проблемы с почками, селезёнкой и печенью. Отмечалось, что артисту назначили противоопухолевое лечение.

В 2022 году, комментируя «отмену» русской культуры за рубежом, Мадянов заявил, что его волнует только происходящее внутри страны. Актёр подчёркивал, что для него не имеет значения, что думают на Западе, а граждане России разберутся со своей культурой без чьих-либо указаний.