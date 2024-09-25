Красногорск, 25 сентября, 2024, 16:01 — ИА Регнум. Причиной смерти заслуженного артиста России Романа Мадянова стало онкологическое заболевание. Об этом 25 сентября сообщил источник «Известий».

Вадим Тараканов/ТАСС Роман Мадянов

По словам собеседника издания, состояние актёра ухудшилось за последнюю неделю, он перестал есть и постоянно терял сознание.

В марте Мадянов после появления сообщений о выявленном у него раке дал понять, что с его здоровьем всё в порядке. Ранее в ряде изданий появилась информация, что актёр обратился к врачам в связи со слабостью. Обследование показало, что у него есть злокачественное новообразование в бронхах и лёгком, а также проблемы с почками, селезёнкой и печенью.

О смерти Мадянова стало известно 25 сентября. Отмечается, что он скончался от рака лёгких в возрасте 62 лет.

Его супруга Наталья сообщила ИА Регнум, что актёр будет похоронен в Московской области. По её словам, пока семья не определилась с местом погребения и датой, но точно решили, что похороны пройдут в Подмосковье.

Артист является четырёхкратным лауреатом премии «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана. Кроме того, дважды был лауреатом премии «Золотой орёл»: за лучшую мужскую роль (фильм «12») и за лучшую мужскую роль второго плана (фильм «Левиафан»).