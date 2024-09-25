Москва, 25 сентября, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Заслуженный артист России, звезда сериала «Солдаты» и фильма «Левиафан» Роман Мадянов будет похоронен в Московской области, сообщила его супруга Наталья ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Роман Мадянов

Она подтвердила, что 62-летний артист скончался после продолжительной болезни. По данным СМИ, у Мадянова был рак лёгких. Пока семья не определилась с местом погребения и датой, но точно решили, что похороны пройдут в Подмосковье.

«Хоронить будем в области. Я тут живу и хочу, чтобы у меня была возможность почаще к нему приходить», — объяснила супруга.

О смерти Мадянова стало известно ранее, 25 сентября. Артист является четырёхкратным лауреатом премии «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана. Кроме того, дважды был лауреатом премии «Золотой орёл»: за лучшую мужскую роль (фильм «12») и за лучшую мужскую роль второго плана (фильм «Левиафан»).

В 1973 году Мадянов снялся в главной роли Гекльберри Финна в картине Георгия Данелии «Совсем пропащий». Наибольшую популярность ему принес популярный сериал «Солдаты», а затем и фильм Андрея Звягинцева «Левиафан».