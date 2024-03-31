Москва, 31 марта, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Заслуженный артист России Роман Мадянов дал понять, что с его здоровьем всё в порядке, после появления сообщений о выявленном у него раке. Об этом сообщает 31 марта «Газета.Ru».

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Ка

«Не дождутся», — ответил Мадянов на просьбу прокомментировать сообщения.

Ранее в ряде изданий появилась информация, что 61-летний актёр обратился к врачам в связи со слабостью. Обследование показало, что у него есть злокачественное новообразование в бронхах и лёгком, а также проблемы с почками, селезёнкой и печенью. Отмечалось также, что Мадянову назначили противоопухолевое лечение.

Роман Мадянов сыграл майора Виктора Колобкова в сериале «Солдаты», а также снимался в сериалах «Убойная сила», «Бедная Настя», «Дети Арбата», фильмах «По щучьему велению», «Левиафан», «Частное пионерское» и других.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году Мадянов, комментируя «отмену» русской культуры за рубежом, заявил, что его волнует только происходящее внутри страны. Актёр подчеркнул, что для него не имеет значения, что думают на Западе, а граждане России разберутся со своей культурой без чьих-либо указаний.