Декларацию G7 по Украине поддержала только шестая часть членов ООН
Белый дом: около 30 стран из 193 членов ООН поддержали декларацию G7 по Украине
Нью-Йорк, США, 26 сентября, 2024, 00:35 — ИА Регнум. Около 30 стран из 193 членов Организации Объединённых Наций поддержали декларацию G7 по восстановлению Украины. Об этом сообщила 25 сентября пресс-служба Белого дома.
Подписание документа с участием президента США Джо Байдена состоится в одном из отелей Нью-Йорка.
Таким образом, совместная декларация подтверждает предшествующие заявления «Большой семёрки» о поддержке киевского режима. Это будет военная, гуманитарная и бюджетная помощь.
«Декларация подтверждает стремление США и ЕС сохранять замороженными активы России до тех пор, пока не будет заплачено за ущерб, нанесённый Украине», — говорится в сообщении Белого дома.
Также отмечается, что работа по предоставлению Киеву кредита в размере 50 млрд долларов будет продолжаться до конца года.
Как сообщало ИА Регнум, Еврокомиссия выделит Киеву кредит в размере 35 млрд евро в рамках договорённостей стран G7. Об этом 20 сентября заявила глава европейского объединения Урсула фон дер Ляйен.
21 мая стало известно, что Евросоюз направит 90% доходов от замороженных активов России для помощи ВСУ. В августе 1,4 млрд евро были выделены на военные поставки Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что это действие незаконно и для ЕС оно будет иметь юридические последствия. В декабре 2023 года Песков заявил, что американские власти продолжают демонизировать Россию с целью продолжить тратить средства своих налогоплательщиков в топке украинского конфликта. Так он прокомментировал заявление Джо Байдена о том, что России ни в коем случае нельзя позволить победить, так как после Украины следующей целью якобы станет одна из стран НАТО.