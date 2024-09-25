Нью-Йорк, США, 26 сентября, 2024, 00:35 — ИА Регнум. Около 30 стран из 193 членов Организации Объединённых Наций поддержали декларацию G7 по восстановлению Украины. Об этом сообщила 25 сентября пресс-служба Белого дома.

Сергей Корсун ИА Регнум Зеленский в ООН

Подписание документа с участием президента США Джо Байдена состоится в одном из отелей Нью-Йорка.

Таким образом, совместная декларация подтверждает предшествующие заявления «Большой семёрки» о поддержке киевского режима. Это будет военная, гуманитарная и бюджетная помощь.

«Декларация подтверждает стремление США и ЕС сохранять замороженными активы России до тех пор, пока не будет заплачено за ущерб, нанесённый Украине», — говорится в сообщении Белого дома.

Также отмечается, что работа по предоставлению Киеву кредита в размере 50 млрд долларов будет продолжаться до конца года.

Как сообщало ИА Регнум, Еврокомиссия выделит Киеву кредит в размере 35 млрд евро в рамках договорённостей стран G7. Об этом 20 сентября заявила глава европейского объединения Урсула фон дер Ляйен.

21 мая стало известно, что Евросоюз направит 90% доходов от замороженных активов России для помощи ВСУ. В августе 1,4 млрд евро были выделены на военные поставки Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что это действие незаконно и для ЕС оно будет иметь юридические последствия. В декабре 2023 года Песков заявил, что американские власти продолжают демонизировать Россию с целью продолжить тратить средства своих налогоплательщиков в топке украинского конфликта. Так он прокомментировал заявление Джо Байдена о том, что России ни в коем случае нельзя позволить победить, так как после Украины следующей целью якобы станет одна из стран НАТО.