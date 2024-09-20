Брюссель, 20 сентября, 2024, 14:44 — ИА Регнум. Еврокомиссия выделит Киеву кредит в размере €35 млрд в рамках договоренностей стран G7. Об этом в пятницу, 20 сентября, заявила глава европейского объединения Урсула фон дер Ляйен в своём блоге на платформе X (бывший Twitter).

Efrem Lukatsky/AP/TASS Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава киевского режима Владимир Зеленский

«Еврокомиссия предоставит Украине кредит в размере до €35 млрд в рамках обязательств G7. Это ещё один важный вклад ЕС в восстановление Украины», — написала она.

30 августа глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель сообщил, что общая военная помощь Евросоюза Украине достигла отметки в 43,5 млрд евро.

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек 21 августа заявил, что Запад продолжит оказывать Украине военную и финансовую помощь вне зависимости от обстоятельств.

21 мая стало известно, что Евросоюз направит 90% доходов от замороженных активов России для помощи ВСУ. В августе 1,4 млрд евро были выделены на военные поставки Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что это действие незаконно и для ЕС оно будет иметь юридические последствия.

В декабре 2023 года Песков заявил, что американские власти продолжают демонизировать Россию с целью продолжить тратить средства своих налогоплательщиков в топке украинского конфликта. Так он прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о том, что России ни в коем случае нельзя позволить победить, так как после Украины следующей целью якобы станет одна из стран НАТО.