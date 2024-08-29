Брюссель, 29 августа, 2024, 11:29 — ИА Регнум. Евросоюз начал передавать доходы от замороженных российских активов на помощь Украине, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Мы уже начали использовать доходы от замороженных российских активов, 1,4 миллиарда евро были направлены Украине и странам ЕС на военные поставки», — сказал он журналистам.

Глава дипломатии также добавил, что Евросоюз сменил стратегию помощи Киеву. Ранее ЕС компенсировал странам уже проплаченные поставки, сейчас же союз переходит на предварительное финансирование Украины за счёт замороженных ресурсов РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 21 мая стало известно, что Евросоюз направит 90% доходов от замороженных активов России для помощи ВСУ. Из 3 млрд евро в этом году 90% пойдёт на нужды украинских вооружённых сил, заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Позднее страны «Большой семёрки» поддержали предложение США, согласно которому доходы от замороженных российских активов будут направлены Украине и обеспечат ей дополнительное финансирование в размере до 50 млрд долларов.

Одно из зарубежных агентств отмечало, что при этом страны G7 опасались за судьбу активов в случае завершения конфликта на Украине. Кроме того, Европейский центральный банк и государства — члены ЕС обеспокоены защитой депозитария Euroclear, где заморожена большая часть российских средств.

Европейский союз в полной мере ощутит ответные меры России в случае, если доходы от замороженных российских активов передадут киевскому режиму, заявили в Министерстве иностранных дел РФ. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, страна располагает «полным арсеналом» ответных политических и экономических мер.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что на изъятие замороженных активов Россия ответит теми же мерами. Страна не инициировала эти процессы, но ответит симметрично, в логике решений самого Запада, подчеркнул он.