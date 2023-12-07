Москва, 7 декабря, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Руководство США занимается неприкрытой демонизацией России, чтобы продолжать палить деньги своих налогоплательщиков в топке украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление американского президента Джо Байдена о том, что российскому лидеру Владимиру Путину ни в коем случае нельзя позволить победить, так как после Украины следующей целью якобы станет одна из стран НАТО.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Мы весьма сожалеем, что руководство США продолжает свою привычку использовать Россию как инструмент в своих внутренних делах, они занимаются в данном случае неприкрытой демонизацией нашей страны, чтобы продолжать палить деньги американских налогоплательщиков в ходе конфликтов. Мы считаем, что среди конгрессменов остаются люди, которые понимают, что это не что иное, как демонизация, чтобы их обработать в соответствующем виде», — сообщил официальный представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, ранее американский режиссёр, обладатель трёх премий «Оскар» Оливер Стоун заявил, что образ президента России Владимира Путина сильно искажён и демонизирован американской пропагандой. Стоун указал на то, что Путин совсем не тот монстр, каким его изображает американская пропагандистская машина, и это прискорбная трагедия. Также режиссёр напомнил, что российский лидер всегда был настроен вести конструктивный диалог с США и выстраивать продуктивные взаимоотношения. Как отметил Стоун, президент России называл американских политиков «американскими партнёрами».

Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев ранее заявлял, что страны Запада пытаются обелить всех, кто боролся и сейчас продолжает бороться с СССР и Россией. В целом, по мнению дипломата, Запад попросту хочет демонизировать Россию.