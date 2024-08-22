Москва, 29 августа, 2024, 12:44 — ИА Регнум. Отправка Евросоюзом Киеву 1,4 млрд евро из доходов от российских активов является незаконным действием, которое будет иметь юридические последствия, заявил 29 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Это незаконные действия. Они обязательно будут иметь юридические последствия. Это не что иное как незаконная экспроприация — по-русски говоря, воровство — наших денег, наших авуаров», — сказал Песков в ходе брифинга.

Как передавало ИА Регнум, Евросоюз уже начал использовать доходы от замороженных российских активов, 1,4 млрд евро были направлены Украине на военные поставки.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель добавил, что союз сменил стратегию помощи Киеву. Ранее ЕС компенсировал странам уже проплаченные поставки, сейчас же союз переходит на предварительное финансирование Украины за счёт замороженных ресурсов РФ.

21 мая стало известно, что Евросоюз направит 90% доходов от замороженных активов России для помощи ВСУ. Из 3 млрд евро в этом году 90% пойдёт на нужды украинских вооружённых сил, заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Позднее страны «Большой семёрки» поддержали предложение США, согласно которому доходы от замороженных российских активов будут направлены Украине и обеспечат ей дополнительное финансирование в размере до 50 млрд долларов.

Европейский союз в полной мере ощутит ответные меры России в случае, если доходы от замороженных российских активов передадут киевскому режиму, заявили в Министерстве иностранных дел РФ. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, страна располагает «полным арсеналом» ответных политических и экономических мер.