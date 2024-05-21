Брюссель, 21 мая, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Евросоюз одобрил использование доходов от замороженных активов РФ для помощи Украине, сообщил 21 мая МИД Чехии.

Известия/ Дмитрий Коротаев

90% полученных средств предполагается направлять на «содействие» Вооружённым силам Украины.

«Мы в ЕС одобрили использование доходов от замороженных активов ЦБ РФ для оказания помощи Украине. Из 3 млрд евро в этом году 90% пойдёт на нужды украинских Вооружённых сил», — написал на своей странице в Х (Twitter) министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2024 года Еврокомиссия предложила использовать 90% прибыли от замороженных суверенных активов России для покупки оружия для Украины, а остальное направлять на приобретение гуманитарной помощи. План касается средств (192 млрд евро), размещённых в депозитарии Euroclear в Бельгии.

В мае постпреды стран ЕС предварительно согласовали использование доходов от активов России для оказания помощи Украине. На поддержку ВСУ предполагается тратить 90% доходов.

Политолог Ростислав Ищенко сравнил посягательство на активы России с традицией забирать суда и любое имущество во время войн. В ситуации с Евросоюзом официально войну не объявляли, а значит, законодательно ЕС не вправе распоряжаться чужими деньгами, уточнил эксперт.

Посягательство Запада на замороженные активы России является элементом гибридной войны, отмечала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Она добавила, что в России подобные действия будут расценивать как воровство, и подчеркнула, что Запад самостоятельно разрушает им же созданную международную валютно-финансовую систему.

Если Запад примет решение об изъятии активов России, это станет «солидным гвоздём» в гроб западной экономической системы, отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Запад при таком развитии событий сразу потеряет репутацию хорошего места для инвестиций, а Россия будет судиться, и перспективы у исков будут хорошими, заявил пресс-секретарь президента. К тому же в России тоже есть западные средства, добавил он.