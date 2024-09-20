Москва, 20 сентября, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Заседание Совета Безопасности ООН по вопросу о подрыве «Северных потоков» состоится 26 сентября. Об этом 20 сентября рассказала на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM

Дипломат подчеркнула, что расследование взрывов на газопроводах будет доведено российской стороной до конца. Москва приложит все усилия для того, чтобы общественность узнала правду об этой диверсии.

«Среди очередных шагов — запланированное на 26 сентября заседание Совета Безопасности ООН по диверсиям на российских газопроводах», — указала она.

Как сообщало ИА Регнум, 26 сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции в результате взрывов были разрушены обе нитки «Северного потока» и одна нить «Северного потока — 2». Российская сторона квалифицировало это событие как теракт.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что диверсию невозможно было бы совершить без поддержки на государственном уровне. Глава государства уточнил, что подрыв был организован американскими спецслужбами.

В октябре 2023 года проводивший независимое расследование американский журналист Сеймур Херш заявил, что приказ о подрыве «Северных потоков» отдал лично президент США Джо Байден. По его словам, Вашингтон использовал конфликт на Украине для разрыва российско-европейских отношений и устранения конкурентов.

В начале сентября 2024 года канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немецкая сторона добьётся, чтобы в деле подрыва «Северных потоков» всё было прозрачно, а ответственные за взрыв были наказаны. По его утверждению, немецкие генпрокурор и правоохранители далеко продвинулись в этом расследовании.