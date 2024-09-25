Москва, 25 сентября, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД КНР Ван И на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщила 25 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.

МИД России

«Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, где проведёт сегодня множество переговоров и встреч, первая из которых стартовала с китайским коллегой», — написала она.

Российская делегация во главе с Лавровым прибыла в Нью-Йорк 25 сентября с целью участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций (ГА ООН). Выступление главы российского МИД запланировано на 28 сентября. На полях ГА ООН Лавров проведёт несколько встреч, в том числе с Генеральным секретарём всемирной организации Антониу Гутерришем.

Накануне участия в ГА ООН Лавров заявлял, что Запад не даст властям Украины пойти на справедливые переговоры с Россией на основе Устава ООН из-за государственного переворота в стране в прошлом. По его словам, вероятность проведения справедливых переговоров между Москвой и Киевом минимальная, поскольку украинские власти не представляют весь народ страны после госпереворота в 2014 году.

Также глава МИД России отмечал, что Запад сможет услышать Россию только после того, как она победит в конфликте на Украине.