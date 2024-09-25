Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2024, 04:14 — ИА Регнум. Российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым прибыла в Нью-Йорк с целью участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций (ГА ООН).

United Nations Заседание сессии ГА ООН

Борт приземлился в Нью-Йорке после 12-часового перелёта.

Выступление главы российского МИД запланировано на 28 сентября. На полях ГА ООН Лавров проведёт несколько встреч, в том числе с Генеральным секретарём всемирной организации Антониу Гутерришем.

Как сообщало ИА Регнум, 31 августа президент России Владимир Путин утвердил состав российской делегации на 79-й сессии Генассамблеи ООН. Помимо Лаврова, в делегацию вошли девять человек, среди которых постпред РФ в ООН Василий Небензя, замглавы МИД Сергей Вершинин, председатели комитетов по международным делам в Госдуме и Совете Федерации Леонид Слуцкий и Григорий Карасин.

Открытие 79-й сессии Генассамблеи ООН прошло 10 сентября. Общие прения запланированы на 24, 28 и 30 сентября.