Москва, 25 сентября, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Запад не даст властям Украины пойти на справедливые переговоры с Россией на основе Устава ООН из-за государственного переворота в стране в прошлом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Известия/Тарас Петренко

Накануне участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Лавров рассказал журналистам, что вероятность проведения справедливых переговоров между Москвой и Киевом минимальная, поскольку украинские власти не представляют весь народ страны после госпереворота в 2014 году.

Дипломат отметил, что те, кто пришёл к власти на Украине после госпереворота в 2014 году и сразу заявил, что введёт запрет на русский язык, не были представителями ни Крыма, ни Донбасса, ни Новороссии.

«Именно в этом сейчас мы видим причины, которые не позволяют Западу заставить украинское руководство пойти на справедливые переговоры и пойти на учёт принципов Устава», — сказал дипломат.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский во время выступления на конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве заявил о желании завершить конфликт с РФ. По его словам, для этого нужно максимально укрепить Украину и провести второй «мирный» саммит.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова возобновить переговоры по Украине, но сначала ВСУ должны покинуть территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Он пообещал прекратить боевые действия, как только начнётся вывод украинских войск, а Киев объявит об отказе вступать в НАТО.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждал, что западные страны одержимы идеей бороться с Россией до последнего украинца и не скрывают желания «стратегически победить». У РФ не было альтернатив на протяжении всей истории существования страны, нет их и сейчас, добавил представитель Кремля.