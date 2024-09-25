Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Запад сможет услышать Россию только после того, как она победит в конфликте на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в преддверии участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Лавров

Он подчеркнул, что западным странам нужно осознать: война, развязанная против России и против международного права, будет проиграна. Затем, добавил он, им следует вернуться к выполнению Устава ООН, одобренного много лет назад.

«Нужна победа. Они другого языка не понимают. Эта победа будет достигнута, у нас нет никаких сомнений», — сказал Лавров в интервью ТАСС.

Россия, добавил он, по-настоящему сплотилась после того, как Запад руками украинцев развязал против неё войну.

Лавров также полагает, что Запад не даст киевскому режиму пойти на справедливые переговоры с Россией, основанные на Уставе ООН, из-за государственного переворота на Украине в прошлом.

Неделя высокого уровня 79-й сессии Генассамблеи ООН, начавшаяся 24 сентября, продлится до 30 сентября с перерывом на воскресенье, 29 сентября. Это главное мероприятие года для международной организации.

Как сообщало ИА Регнум, рабочая программа Лаврова на неделе высокого уровня начинается 25 сентября, его выступление запланировано на 28 сентября. Глава российского МИД и генсек ООН Антониу Гутерриш намерены 26 сентября провести переговоры на полях 79-й сессии Генассамблеи.