Москва, 25 сентября, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Один из фигурантов уголовного дела бывшего замглавы Минобороны Тимура Иванова и других фигурантов явился с повинной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

EPA/MAXIM SHIPENKOV/ТАСС Тимур Иванов

«В деле есть фигурант, который обратился к следствию с явкой с повинной по каким-то эпизодам деятельности Иванова», — рассказал представитель правоохранительных органов.

По его словам, явка связана с уже имеющимися обвинениями, однако раскрывает иные преступные эпизоды. Он отметил, что явку с повинной написал не сам Иванов, а кто-то из фигурантов дела.

Как сообщало ИА Регнум, Иванова задержали 23 апреля. Суд арестовал его по уголовному делу, возбуждённому по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Экс-замминистра обороны вменили получение взятки в размере 1,185 млрд рублей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. По уголовному делу также проходят предприниматель Сергей Бородин и соучредитель «Олимпситистроя» Александр Фомин. В решении Басманного суда указано, что Фомин активно сотрудничает со следствием, однако вину не признаёт.

19 сентября Басманный суд Москвы постановил оставить Иванова в СИЗО до 23 декабря. Также в рамках уголовного дела были арестованы 43 счёта, открытые в трёх различных банках, и несколько объектов недвижимости. Вину в совершении преступления Иванов не признал.

Кроме того, следствие считает, что найденная при обысках крупная сумма денег свидетельствует об их незаконном происхождении, поскольку она не соответствовала официальному доходу обвиняемого в получении взяток фигуранта дела. При этом, о какой именно сумме идёт речь, не уточняется.