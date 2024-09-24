Москва, 24 сентября, 2024, 06:29 — ИА Регнум. Соучредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин — фигурант уголовного дела о взятке экс-заместителя главы Минобороны РФ Тимура Иванова — активно сотрудничает со следствием. Об этом говорится в решении Басманного суда о продлении ареста подозреваемого.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

В материалах отмечается, что Фомин и его адвокаты возражали против продления ареста. Они указывали, что доводы следователя не обоснованы и голословны.

При этом Александр Фомин не скрывался и не препятствовал производству, активно содействовал следствию.

Вину в инкриминируемом преступлении (дача взятки) Фомин не признаёт. Суд продлил ему арест до 23 декабря.

Как сообщало ИА Регнум, бывших сотрудников Управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны РФ полковников запаса Андрея Чекмазова и Александра Фомина обвинили в получении крупной взятки.

В 2016-м и 2022 году между управлением и АО «Оборонтест» были заключены два госконтракта на выполнение опытно-конструкторских работ для нужд военного ведомства в рамках исполнения гособоронзаказа общей стоимостью 1,5 млрд рублей. В период с июня 2023 года по 3 сентября текущего года заместитель генерального директора АО «Оборонтест» Александр Сухарев передал Чекмазову и Фомину взятку в размере 7 млн 710 тыс. рублей за беспрепятственное принятие работ, а также общее покровительство и помощь в продвижении по службе.

Ранее СК возбудил уголовные дела о получении взятки в особо крупном размере в отношении Тимура Иванова, начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, начальника главного управления связи ВС России Вадима Шамарина. Кроме того, по делу о мошенничестве под домашним арестом находится бывший командующий 58-й армией Иван Попов.

Председатель СК Александр Бастрыкин 6 августа сообщил, что с начала 2024 года в российские суды направили дела 88 обвиняемых в коррупции в сфере оборонно-промышленного комплекса. Из них 48 человек — фигуранты уголовных дел о взятках.