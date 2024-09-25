Берлин, 25 сентября, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Подрыв «Северных потоков» является опасным прецедентом, который не должен остаться безнаказанным, заявил 25 сентября посол России в ФРГ Сергей Нечаев, слова которого приводятся на сайте российской дипмиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Диверсия на «Северных потоках»

«Прошло ровно два года с момента беспрецедентного террористического акта на крупнейших объектах европейской энергетической инфраструктуры — газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Он нанёс колоссальный ущерб окружающей среде, привёл к огромным убыткам инвесторов, разорвал энергетические связи между Россией и Германией, служившие образцом взаимовыгодного сотрудничества в течение десятилетий», — отметил он в преддверии двухлетней годовщины терактов.

Он отметил, что абсурдные спекуляции в СМИ о взрывах на «Северных потоках» явно призваны отвлечь внимание общественности от истинных заказчиков и исполнителей. В то же время, добавил Нечаев, многочисленные запросы РФ по дипломатическим каналам, включая призывы через Совбез ООН, остаются по существу без ответа.

По словам посла, Россия продолжит настаивать на транспарентном международном расследовании с привлечением российских специалистов.

«Пора понять, что спустить это дело на тормозах или назначить «стрелочника» мы не позволим», — подчеркнул дипломат.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова информировала, что заседание Совета Безопасности ООН по вопросу о подрыве «Северных потоков» состоится 26 сентября.

Как передавало ИА Регнум, 26 сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции в результате взрывов были разрушены обе нитки «Северного потока» и одна нить «Северного потока — 2». Российская сторона квалифицировало это событие как теракт. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что диверсию невозможно было бы совершить без поддержки на государственном уровне. По его словам, подрыв был организован американскими спецслужбами.

В начале сентября 2024 года канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немецкая сторона добьётся, чтобы в деле подрыва «Северных потоков» всё было прозрачно, а ответственные за взрыв были наказаны. По его утверждению, немецкие генпрокурор и правоохранители далеко продвинулись в этом расследовании.

В августе несколько немецких изданий, в том числе Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD, сообщили о «завершении расследования» подрывов. Сообщалось, что генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест одного из украинских дайверов, находившегося на тот момент в Польше, ещё в июле. Берлин потребовал выдачи подозреваемого, но Варшава ответила отказом.