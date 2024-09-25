Берлин, 25 сентября, 2024, 14:44 — ИА Регнум. В рамках расследования терактов на «Северных потоках» были выданы несколько ордеров на арест, сообщил 25 сентября официальный представитель федерального правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

Danish Defence/Keystone Press Agency/Global Look Press Место утечки газа на газопроводе «Северный поток» после диверсии

«Были выданы ордера на арест. Это обычное дело в конституционном государстве, затем должен состояться процесс, а в конце процесса выносится приговор», — сказал Хебештрайт.

Вместе с этим он напомнил, что расследование терактов находится в ведении Генпрокуратуры ФРГ.

Как передавало ИА Регнум, 26 сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции в результате взрывов были разрушены обе нитки «Северного потока» и одна нить «Северного потока — 2». Российская сторона квалифицировало это событие как теракт. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что диверсию невозможно было бы совершить без поддержки на государственном уровне. По его словам, подрыв был организован американскими спецслужбами.

В августе несколько немецких изданий, в том числе Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD, сообщили о «завершении расследования» подрывов. Сообщалось, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест одного из украинских дайверов, находившегося на тот момент в Польше, ещё в июле. Берлин потребовал выдачи подозреваемого, но Варшава ответила отказом.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что власти Германии сделают всё, чтобы ничего в деле подрыва «Северных потоков» не было утаено, а ответственные были наказаны. При этом он уклонился от ответа на вопрос о том, доверяет ли он по-прежнему главе киевского режима Владимиру Зеленскому после того, как стало известно, что Украина была причастна к подрыву трубопроводов.