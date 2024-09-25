Москва, 25 сентября, 2024, 11:59 — ИА Регнум. Отказ главы киевского режима Владимира Зеленского от переговоров с Россией является фатальной ошибкой, которая неизбежно будет иметь последствия для Украины. Об этом 25 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Zuma\TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

«С моей точки зрения, такая позиция — это фатальная ошибка. Фатальная ошибка, системная ошибка и глубочайшее заблуждение. Которое, конечно же, неизбежно будет иметь последствия для киевского режима», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, позиция киевского режима по принуждению России к миру является абсолютно фатальной ошибкой, так как принудить РФ к миру невозможно.

Он добавил, что Россия является сторонницей мира с условием обеспечения основ её безопасности и выполнения задач, которые стоят перед спецоперацией.

«Но без достижения этих целей принудить Россию невозможно», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский 24 сентября на заседании Совета Безопасности ООН выступил против переговоров с Россией для решения конфликта на Украине. Глава киевского режима с трибуны раскритиковал тех, кто призывает к диалогу с президентом России Владимиром Путиным по поводу решения конфликта. Кроме того, Зеленский заявил о желании «подготовить второй саммит мира» на Украине, чтобы завершить конфликт с Россией.

Если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия к этому готова, но только на базе уже зафиксированных договорённостей, заявил в сентябре Путин. Ранее глава государства отметил, что украинский конфликт нельзя завершить через посредников, а также исключил прекращение огня на Украине без достижения договорённостей, которые будут приемлемы для России.

В июне Путин назвал условия, при которых Москва готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.