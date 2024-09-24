Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2024, 00:14 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский 24 сентября на заседании Совета Безопасности ООН выступил против переговоров с Россией для решения конфликта на Украине.

Seth Wenig/AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

Зеленский с трибуны раскритиковал тех, кто призывает к диалогу с президентом России Владимиром Путиным по поводу решения конфликта.

«Этот конфликт не может быть решён переговорами, нужны действия… Россию можно только принудить к миру», — заявил Зеленский, призвав обратить внимание на его «формулу мира».

Кроме того, лидер киевских боевиков заявил о желании «подготовить второй саммит мира» на Украине, чтобы завершить конфликт с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, руководители стран — «союзников» Киева обсуждают возможность напрямую обратиться к президенту России для урегулирования конфликта на Украине, написало 24 сентября информагентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Они задумались об этом после появления подробностей «плана победы» Зеленского, который, по мнению западных лидеров, не является «прорывным» и представляет собой список его пожеланий.

В конце августа Зеленский заявил о разработке «плана победы» в конфликте с Россией и пообещал представить его властям США. Среди пунктов плана есть атака ВСУ на Курскую область, названная частью «военно-политической операции», вопрос о «стратегическом месте Украины в инфраструктуре безопасности мира» и «принуждение России к завершению конфликта дипломатическим путём». При этом позднее Зеленский заявил, что «план победы» не подразумевает проведения переговоров с Россией.

Если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия к этому готова, но только на базе уже зафиксированных договорённостей, заявил в сентябре Владимир Путин. Ранее глава государства отметил, что украинский конфликт нельзя завершить через посредников, а также исключил прекращение огня на Украине без достижения договорённостей, которые будут приемлемы для России.

В июне Путин назвал условия, при которых Москва готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

«План победы» напрямую приглашает НАТО к войне, но Запад на это не пойдёт, заявил участник движения «Другая Украина», бывший народный депутат Верховной рады Владимир Олейник.