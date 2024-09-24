Москва, 25 сентября, 2024, 02:13 — ИА Регнум. В Организации Объединённых Наций (ООН) предпочитают умалчивать нападение украинских террористов на Курскую область, во время которого мирных жителей бомбят западным оружием. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА Регнум Сергей Лавров

«Я не слышал голоса представителей ООН, которые за права человека отвечают, включая, конечно же, Генерального секретаря», — сказал он в интервью ТАСС в преддверии участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава российского МИД напомнил о нападении террористических групп на Курскую область с использованием западных современных вооружений. Они ежедневно бомбят жилые кварталы и дома, социальные объекты, мирных граждан, которые направляются на автомобилях в более безопасные места.

Лавров добавил, что представители руководства Управления Верховного комиссара ООН по правам человека и другие сотрудники правозащитных структур всемирной организации подготовили стандартную отговорку для прессы на этот случай. На вопросы журналистов они отвечают, что изучают всю информацию, выступают «за всё хорошее и против всего плохого», заключил министр.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября Международный комитет Красного Креста (МККК) выразил готовность посетить территории Курской области, подвергшиеся нападению ВСУ, при условии гарантий безопасности со стороны России и Украины. По словам официального представителя организации Галины Балзамовой, организация добивалась доступа в регион с самого начала вторжения ВСУ. Через несколько дней представители МККК посетили военных, попавших в плен в Курской области. Представитель организации Клер Каплун не пояснила, с чьей стороны были военнопленные. Она добавила, что МККК публично не комментирует количество, а также местонахождение и имена этих людей.

В августе официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдассани отмечала, что у России запросили возможность посетить Курскую область для сбора сведений об обстановке в регионе, иначе сделать это будет сложно.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что просьба УВКПЧ является не «перформансом», а началом пробуждения структур ООН.