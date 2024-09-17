Москва, 17 сентября, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Международный комитет Красного Креста (МККК) выразил готовность посетить территории Курской области, подвергшиеся нападению Вооружённых сил Украины (ВСУ), при условии гарантий безопасности со стороны России и Украины. Об этом 17 сентября сообщило «РИА Новости» со ссылкой на слова официального представителя организации Галины Балзамовой.

Rizek Abdeljawad/Global Look Press

16 сентября агентство Reuters, ссылаясь на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу, сообщило, что руководство киевского режима пригласило ООН и МККК «присоединиться к гуманитарным усилиям в Курской области».

«Наши команды готовы оказать поддержку тем, кто остается в Курской области, при условии, что мы получим необходимые гарантии безопасности и обе стороны конфликта договорятся о том, как можно безопасно провести гуманитарную операцию», — сказала Балзамова.

Она отметила, что МККК добивался доступа в регион с самого начала эскалации.

Как сообщало ИА Регнум, 16 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобные «приглашения» Киева провокацией. В Кремле рассчитывают, что такие заявления не будут восприниматься адресатами.

В тот же день представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что сотрудникам организации нужно разрешение России для посещения Курской области.

В августе официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдассани заявила, что у России запросили возможность посетить Курскую область для сбора сведений об обстановке в регионе, иначе сделать это будет сложно.

Тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду, что просьба УВКПЧ является не «перформансом», а началом пробуждения структур ООН.

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров не исключил, что просьба УПКВЧ может быть специально подготовленной акцией для того, чтобы обелить украинских военных и «налить грязь» на ВС РФ. Данная просьба в настоящий момент трудно осуществима, так как никто не сможет обеспечить сотрудникам управления должную безопасность, добавил сенатор.

ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. Российские военные остановили противника, не позволив ему продвинуться вглубь региона. По данным на 16 сентября, потери украинской армии на этом направлении превысили 13,8 тыс. человек.