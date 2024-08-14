Нью-Йорк, США, 14 августа, 2024, 04:16 — ИА Регнум. У России запросили возможность посетить Курскую область для сбора сведений об обстановке в регионе, иначе сделать это будет сложно. Об этом 13 августа заявила официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдассани.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Управление запросило у России доступ на её территорию, чтобы иметь возможность получить дополнительную информацию о случившемся», — сказала представитель управления.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 11 августа направила обращение к верховному комиссару ООН в связи с атакой ВСУ на Курскую область. Она призвала к принятию мер о недопущении грубого массового нарушения прав человека.

Как сообщало ИА Регнум, украинские военные и иностранные наёмники используют против мирных жителей Курской области те же методы, что и боевики ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил 9 августа постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов. Он отметил, что молчание профильного управления всемирной организации по этому вопросу «позорно».

Российский лидер Владимир Путин назвал действия ВСУ масштабной провокацией. Президент подчеркнул, что украинские войска обстреливают жилые дома и машины скорой помощи, в том числе используют ракеты для таких ударов.

В ходе атак ВСУ на Курскую область погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек, привёл данные от 12 августа врио губернатора региона Алексей Смирнов.