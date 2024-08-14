Москва, 14 августа, 2024, 09:51 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила надежду, что просьба Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о доступе в Курскую область не является перформансом.

Сергей Гунеев/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

«Очень хочется надеяться, что то, что они заявили, не является перформансом или каким-то желанием снять с себя ответственность. Очень хочется надеяться, что это какой-то путь к пробуждению», — сказала дипломат в эфире радио Sputnik.

Как передавало ИА Регнум, 13 августа официальный представитель УВКПЧ Равина Шамдассани заявила, что у России запросили возможность посетить Курскую область для сбора сведений об обстановке в регионе, иначе сделать это будет сложно.

Силы украинской армии атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили их в приграничных районах, не позволив зайти вглубь территории. По данным на 13 августа, с начала боёв на этом направлении потери противника превысили 2000 человек. Помимо этого, были уничтожены более 300 единиц техники противника.