Москва, 24 сентября, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) посетили военных, попавших в плен в Курской области. Об этом сообщила представитель организации Клер Каплун.

Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Они также смогли передать сообщения своим семьям через нас», — сказала она «РИА Новости».

Однако представитель организации не уточнила, с чьей стороны были военнопленные. Она добавила, что МККК публично не комментирует количество, а также местонахождение и имена этих людей.

Как сообщало ИА Регнум, руководство киевского режима пригласило ООН и МККК «присоединиться к гуманитарным усилиям в Курской области». 17 сентября комитет выразил готовность посетить территории Курской области, подвергшиеся нападению Вооружённых сил Украины (ВСУ), при условии гарантий безопасности со стороны России и Украины. По словам официального представителя организации Галины Балзамовой, организация добивалась доступа в регион с самого начала вторжения ВСУ.

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что сотрудникам организации нужно разрешение России для посещения Курской области.

В августе официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдассани заявила, что у России запросили возможность посетить Курскую область для сбора сведений об обстановке в регионе, иначе сделать это будет сложно.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду, что просьба УВКПЧ является не «перформансом», а началом пробуждения структур ООН.