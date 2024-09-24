Москва, 24 сентября, 2024, 19:44 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ внесла ещё одну организацию в единый федеральный список организаций, признанных террористическими, информация указана на сайте службы.

Иван Шилов ИА Регнум ФСБ

Согласно данному списку, к нему добавилось «террористическое сообщество, созданное сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины и осуществлявшее свою деятельность в г. Энергодаре Запорожской области».

По данным сайта, Южный окружной военный суд принял такое постановление 8 августа 2024 года, а с 5 сентября оно вступило в силу.

Таким образом, число террористических организаций в реестре достигло 54.

Как передавало ИА Регнум, 11 августа ВСУ атаковали Энергодар, город-спутник Запорожской АЭС. Вспыхнул пожар на объекте охладительных систем ЗАЭС. На работе станции ЧП не сказалось. Специалисты Федерального медико-биологического агентства не зафиксировали превышения радиационного фона на территории города.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку актом ядерного терроризма, показавшим суть украинских властей.

16 сентября глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что безрассудное поведение киевского режима в отношении Курской и Запорожской АЭС представляет угрозу не только для российской атомной энергетики, но и для всего мира.

20 сентября в результате повторной атаки дронов ВСУ на Энергодар был повреждён трансформатор, из-за чего возникла прямая угроза безопасности Запорожской АЭС.