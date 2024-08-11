Энергодар, Запорожская область, 11 августа, 2024, 22:10 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул на объекте охладительных систем Запорожской АЭС в результате обстрела Энергодара украинскими войсками, сообщил 11 августа глава Запорожской области Евгений Балицкий.

Dmitry Grigoriev/Global Look Press

«В результате обстрела города Энергодара со стороны ВСУ произошло возгорание на объекте охладительных систем ЗАЭС», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

По его словам, на место пожара уже прибыли сотрудники МЧС. Глава области напомнил, что сейчас все шесть энергоблоков станции переведены в холодный останов. Балицкий подчеркнул, что угроза парового взрыва и других последствий отсутствует.

Губернатор также отметил, что радиационный фон вокруг Запорожской АЭС и Энергодара находится в норме. Он призвал население сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июля первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский заявил, что киевский режим регулярно нарушает принцип о недопустимости атак на Запорожскую атомную электростанцию.

12 июля президент России Владимир Путин назвал большой ошибкой игнорирование западными странами ударов, которые наносятся ВСУ по ЗАЭС. 9 августа Энергодар оказался частично без света из-за ударов украинской армией.