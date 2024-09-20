Энергодар, Запорожская область, 20 сентября, 2024, 19:12 — ИА Регнум. В результате повторной атаки дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Энергодар был повреждён трансформатор, из-за чего возникла прямая угроза безопасности Запорожской АЭС. Об этом 20 сентября сообщила пресс-служба станции.

DENAMAX Запорожская АЭС

Удар беспилотника повредил трансформатор на подстанции «Заря», находящейся в непосредственной близости от периметра ЗАЭС.

«Эта подстанция участвует в обеспечении питания объектов инфраструктуры станции», — отмечается в Telegram-канале АЭС.

Персонал принял необходимые меры для обеспечения безопасной эксплуатации станции. Была введена резервная схема запитки объектов инфраструктуры ЗАЭС. Все параметры безопасности под контролем.

В пресс-службе подчеркнули, что радиационный фон на площадке АЭС и в зоне наблюдения не превышает природных значений.

Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября украинская армия уже атаковала Энергодар беспилотниками. Удар пришёлся по гражданской инфраструктуре города на проспекте Строителей. Никто не пострадал.

В августе из-за прилёта украинского беспилотника на Запорожской АЭС загорелась градирня (комплекс систем, необходимый для охлаждения реакторов. — Прим. ред.). 17 августа дрон ВСУ сбросил снаряд у энергоблоков ЗАЭС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку актом ядерного терроризма, показавшим суть украинских властей.

16 сентября глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что безрассудное поведение киевского режима в отношении Курской и Запорожской АЭС представляет угрозу не только для российской атомной энергетики, но и для всего мира. Глава «Росатома» призвал международные организации дать адекватную реакция на происходящее.