Москва, 14 августа, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Обстрел украинскими дронами Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) является актом ядерного терроризма, который показал суть режима Владимира Зеленского, подстрекаемого Западом. Об этом 14 августа заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский

«Данный акт ядерного терроризма в очередной раз показал, какую опасность для всего мира представляют собой режим Зеленского, подстрекаемый Западом ко всё новым преступным авантюрам, непрерывные поставки Киеву смертоносных вооружений и его регулярная финансовая подпитка», — сказала она на брифинге.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ 11 августа атаковали Энергодар, город-спутник Запорожской АЭС. Вспыхнул пожар на объекте охладительных систем ЗАЭС. На работе станции ЧП не сказалось. Специалисты Федерального медико-биологического агентства не зафиксировали превышения радиационного фона на территории города.

На следующий день эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) получили информацию об атаке беспилотника на одну из градирен АЭС. Кроме того, сотрудники агентства стали свидетелями появления густого тёмного дыма, который после многочисленных взрывов шёл из северного района ЗАЭС. При этом МАГАТЭ заявило, что эксперты агентства не смогли определить причины пожара на башне градирни.

13 августа сотрудники Запорожской атомной электростанции проинформировали экспертов МАГАТЭ о необходимости оценки воздействия пожара на целостность конструкции градирни № 1 (охладительной башни) и о том, что может возникнуть необходимость в её демонтаже.