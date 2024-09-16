Вена, 16 сентября, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Безрассудное поведение киевского режима представляет угрозу не только для российской атомной энергетики, но и для всего мира. Об этом 16 сентября заявил глава «Росатома» Алексей Лихачёв на открытии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Global Look Press

Он отметил, что Киев возобновляет атаки по Запорожской АЭС, а также осуществляет провокации в отношении Курской АЭС.

«Безрассудное поведение киевского режима представляет собой угрозу не только отдельным объектам российской атомной энергетики, но и развитию всей мировой атомной отрасли», — сказал Лихачёв.

Глава «Росатома» подчеркнул, что эта ситуация требует адекватной реакции, в том числе со стороны международных организаций.

Он добавил, что Россия готова начать работы по перезапуску Запорожской АЭС, когда позволит военная обстановка.

Как передавало ИА Регнум, 11 августа из-за прилёта украинского беспилотника на Запорожской АЭС загорелась градирня (комплекс систем, необходимый для охлаждения реакторов). 17 августа дрон ВСУ сбросил снаряд у энергоблоков ЗАЭС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку актом ядерного терроризма, показавшим суть украинских властей.

12 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что ядерный терроризм стал «главной визитной карточкой» Украины. Он отметил, что по вине Киева может произойти ядерная катастрофа, которую можно сравнить по масштабам с чернобыльской.