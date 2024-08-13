Энергодар, Запорожская область, 13 августа, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) не зафиксировали превышения радиационного фона на территории Энергодара Запорожской области, сообщили в пресс-службе агентства.

Иван Шилов ИА Регнум

«По данным ежедневного мониторинга радиационного фона окружающей среды на территории г. Энергодара Запорожской области, превышений естественных фоновых значений не зафиксировано», — говорится в заявлении.

Как передавало ИА Регнум, 11 августа Энергодар подвергся атаке ВСУ. Вспыхнул пожар на объекте охладительных систем ЗАЭС. Директор по коммуникациям станции Евгения Яшина позднее уточнила, что ЧП не сказалось на работе АЭС.

На следующий день эксперты МАГАТЭ получили информацию об атаке беспилотника на одну из градирен АЭС. Кроме того, сотрудники агентства стали свидетелями появления густого тёмного дыма, который после многочисленных взрывов шёл из северного района ЗАЭС.

Мэр Энергодара Эдуард Сеновоз заявлял, что удары украинских военных по городу — спутнику ЗАЭС стали иметь системный характер. Президент России Владимир Путин ранее назвал большой ошибкой игнорирование западными странами ударов ВСУ по ЗАЭС.