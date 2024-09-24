Москва, 24 сентября, 2024, 18:50 — ИА Регнум. Дело бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова связано со строительством трёх кадетских корпусов, в том числе в Омске и Кемерово, сообщили 24 сентября в правоохранительных органах.

EPA/MAXIM SHIPENKOV/ТАСС Тимур Иванов

По версии следствия, Иванов получил взятку за предоставление преференций при строительстве данных объектов, а ущерб был выявлен после проведённой проверки работ, заявил ТАСС осведомлённый источник.

Ущерб при строительстве объектов составил более 2,18 млрд рублей, сказано в сообщении.

«Все три корпуса строились фирмой «Олимпситистрой» под руководством Фомина, обвиняемого в даче взятки Иванову. На этих трёх объектах общая сметная стоимость стройки была 14 млрд рублей, но в ходе проверок выявлено недоделок и невыполненных работ на сумму 2 млрд 184 млн рублей», — отметил собеседник журналистов.

Как передавало ИА Регнум, Тимура Иванова задержали 23 апреля. Суд арестовал его по уголовному делу, возбуждённому по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Экс-замминистра обороны вменили получение взятки в размере 1,185 млрд рублей. Иванову грозит до 15 лет лишения свободы.

По уголовному делу также проходят предприниматель Сергей Бородин и соучредитель «Олимпситистроя» Александр Фомин. По версии следствия, фигуранты дела, а также другие неустановленные лица в период с октября 2018 года по конец декабря 2023 года в составе организованной группы получили от представителей «Олимпситистроя» и «Оборонспецстроя» взятку в виде незаконного оказания им услуг.

19 сентября Басманный суд Москвы постановил оставить Иванова в СИЗО до 23 декабря. Также в рамках уголовного дела были арестованы 43 счёта, открытые в трёх различных банках, и несколько объектов недвижимости.