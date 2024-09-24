Симферополь, 24 сентября, 2024, 08:05 — ИА Регнум. План главы киевского режима Владимира Зеленского по урегулированию украинского конфликта способен привести к концу света. Он «сродни апокалипсису», заявил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

Zuma/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Так называемый план Зеленского по урегулированию украинского конфликта сродни апокалипсису. Он приведёт не просто к мировой войне, а к концу мира в прямом смысле», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

В свою очередь реакция Запада на этот план послужит лакмусовой бумажкой, которая продемонстрирует адекватность «натовского коллектива», добавил Смирнов.

Как сообщало ИА Регнум, по словам руководителя офиса Зеленского Сергея Лещенко, для реализации этого плана необходимо разрешение Запада на применение ВСУ дальнобойного оружия для ударов вглубь территории России.

Постпред США при Организации Объединённых Наций Линда Томас-Гринфилд 17 сентября заявила, что Вашингтон уже ознакомился с «мирным» планом главы киевского режима. По её словам, американская сторона намерена способствовать продвижению документа.

Зеленский 22 сентября прибыл в США, где посетил ряд американских предприятий, в том числе военных. Также глава киевского режима выступит на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ожидается, что в Вашингтоне глава киевского режима встретится и представит так называемый «мирный план» президенту США Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис.

«План победы» украинского лидера состоит из пяти пунктов, включая продолжение боевых действий в Курской области, информировал телеканал «Общественное». Один из пунктов подразумевает получение от западных стран современного оружия. Реализация первых четырёх задач запланирована на период с октября по декабрь. Пятый же пункт намечен к выполнению после завершения конфликта.

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин отмечал, что киевский режим может продолжать своё существование только в условиях продолжения конфликта. Дипломат добавил, что иначе Зеленского свергнут.

Невозможно анализировать «план победы» Зеленского, опираясь на сообщения из СМИ, заявил 23 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля добавил, что Кремль изучит «план» в случае, если появится какая-либо официальная информация о нём.