Лондон, 17 сентября, 2024, 09:55 — ИА Регнум. Возглавляемый Владимиром Зеленским киевский режим может продолжать своё существование только в условиях продолжения украинского конфликта. Такое мнение 17 сентября высказал посол России в Великобритании Андрей Келин.

Alexis Sciard/Global Look Press

Как отметил в беседе с политологом Ричардом Саквой дипломат, происходящее сегодня на Украине является конфликтом между «монизмом (философское воззрение, согласно которому разнообразие объектов в конечном счёте сводится к единому началу или субстанции) и плюрализмом».

«Это то, что мы сейчас действительно имеем в воплощении Зеленского. Это фигура, которая может жить только в условиях этой войны, потому что в противном случае он будет свергнут, и ему придётся уйти», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 16 сентября Зеленский признался, что мечтает лишить россиян комфортной жизни. По его словам, если граждане РФ останутся без электроэнергии, будут пребывать в опасности и не будут счастливы, то будут оказывать давление на президента России Владимира Путина.

Глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков 15 сентября отметил, что глава киевского режима намеревается втянуть НАТО в конфликт с Россией. Российский сенатор также рекомендовал западным лидерам придерживаться собственных интересов в это вопросе.

Президент России Владимир Путин 2 сентября заявил, что провал нападения украинских боевиков на курское приграничье может подтолкнуть противника к мирным переговорам. Глава государства отметил, что сейчас власти на Украине не являются легитимными в соответствии с законодательством страны, так как выборы отменили из-за якобы военного положения, однако при его отмене на Украине вынуждены будут вернуться к вопросу выборов нового президента. Киевский режим не готов к этому, добавил российский лидер.