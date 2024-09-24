Москва, 24 сентября, 2024, 03:59 — ИА Регнум. Возведение дома и бани в Тверской области указывалось как взятка в уголовном деле против экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Об этом упоминается в официальных судебных документах.

Mil.ru Тимур Иванов

«Строительство жилого дома и бани… осуществлено… (фигурантами дела. — Прим. ред.) в качестве взятки», — содержится в документах, передаёт «РИА Новости».

Площадь жилого дома должна была составить порядка 2,5 тыс. кв. метров.

Согласно материалам дела, указанные объекты были оформлены на ООО «Волжский берег» под руководством обвиняемого по делу Сергея Бородина.

Как сообщало ИА Регнум, Тимура Иванова задержали 23 апреля. Его арестовали по уголовному делу, возбуждённому по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Бывшему замминистра обороны вменяют получение взятки в размере 1,185 млрд рублей. Иванову грозит до 15 лет лишения свободы.

Также по уголовному делу проходят предприниматель Сергей Бородин и соучредитель «Олимпситистроя» Александр Фомин. По версии следствия, фигуранты дела, а также другие неустановленные лица, с октября 2018 года до декабря 2023 года в составе организованной группы получили от представителей «Олимпситистроя» и «Оборонспецстроя» взятку в виде незаконного оказания им услуг.

Иванов вину не признаёт. Он отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием.

Басманный суд Москвы 19 сентября постановил оставить Тимура Иванова в СИЗО до 23 декабря. Кроме того, в рамках уголовного дела арестовали 43 счёта, открытые в трёх различных банках.