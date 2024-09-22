Тель-Авив, Израиль, 23 сентября, 2024, 00:13 — ИА Регнум. Военное командование Израиля готовит наземную операцию на юге Ливана для создания буферной зоны. Об этом 22 сентября сообщило британское издание The Economist со ссылкой на источники.

ИА Регнум Хезболла против ЦАХАЛ

По информации источника, одна из основных целей военного командования заключается в создании буферной зоны шириной в несколько километров к северу от границы с Ливаном.

Один из собеседников издания отметил, что планы наземной операции уже готовы, но Израилю на данный момент не хватает ресурсов для их реализации. При этом, по данным The Economist, в военно-политическом руководстве страны нет единого мнения относительно целесообразности эскалации конфликта.

Подчёркивается, что наземная операция Израиля в Ливане может привести к интенсификации взаимных обстрелов ЦАХАЛ и ливанского шиитского движения «Хезболла», что в свою очередь приведёт к непреднамеренным ударам по гражданской инфраструктуре.

Как передавало ИА Регнум, 22 сентября заместитель генерального секретаря «Хезболлы» Наим Касем заявил, что движение вступило в новый этап конфликта с Израилем. Он обвинил Тель-Авив в военных преступлениях, в том числе в массовых взрывах устройств связи у членов «Хезболлы».

20 сентября военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по южному пригороду Бейрута. Согласно заявлению ЦАХАЛ, целью удара был командующий военными операциями «Хезболлы» Ибрагим Акиль. По последним данным, в результате удара по Бейруту погибли 45 человек, ещё 68 пострадали. В течение суток 21 сентября израильская авиация наносила интенсивные удары по объектам «Хезболлы». Как заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэля Хагари, израильские военные атаковали около 180 объектов и порядка 400 пусковых установок шиитского движения. По словам министра обороны Израиля Йоава Галанта, ЦАХАЛ продолжит боевые действия до тех пор, пока не будет восстановлена безопасность в северных районах страны.

В ночь на воскресенье «Хезболла» нанесла массированный ракетный удар по северным районам Израиля, выпустив суммарно более 100 ракет в направлении Верхней Галилеи и южных районов Хайфы. Также двум сериям обстрелов, при которых «Хезболла» выпустила десятки ракет «Фаджр-1» и «Фаджр-2», подверглась авиабаза израильских ВВС Рамат-Давид в Изреельской долине. В течение ночи воздушную тревогу неоднократно объявляли в северных районах страны, в том числе в Хайфе.