Бейрут, 22 сентября, 2024, 10:11 — ИА Регнум. Количество людей, которые погибли в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Бейруту, достигло 45, сообщил 22 сентября телеканал Al Mayadeen.

Bilal Jawich/Global Look Press

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что количество погибших в результате удара по южному пригороду столицы району Дахия увеличилось до 45. Погибших в результате израильской атаки власти назвали мучениками.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 20 сентября ЦАХАЛ нанёс ракетный удар по Бейруту. Израильтяне применили четыре ракеты. Минздрав Ливана ежедневно публикует данные о погибших и пострадавших. Накануне, 21 сентября, исполняющий обязанности главы ведомства Фирас Абьяд сообщал о 68 пострадавших.

Из-за израильского удара сильно пострадал жилой район Эль-Джамус. Израильские ракеты ударили по району расположения мечети Эль-Каим.

Как объяснило командование ЦАХАЛ, целью удара был бункер, в котором проводило оперативное военное совещание шиитское движение «Хезболла». Погибли военный руководитель «Хезболлы» Ибрагим Акиль и 20 командиров элитного подразделения «Радван».