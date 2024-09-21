Хайфа, Израиль, 21 сентября, 2024, 22:44 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в течение суток наносила интенсивные удары по объектам ливанского шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. Израильская авиация атаковала около 400 пусковых установок, сообщил 21 сентября официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы атаковали примерно 400 пусковых установок «Хезболлы», включая тысячи стволов ракетных установок. Десятки самолётов ВВС Израиля в настоящее время продолжают наносить удары», — заявил он в ходе брифинга.

По его словам, ЦАХАЛ продолжит атаковать объекты «Хезболлы» для снижения боеспособности группировки.

Также Хагари сообщил, что в соответствии с оценкой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант подписал распоряжение о введении на территории в районе Хайфы и северного приграничья особого положения.

Как передавало ИА Регнум, до этого в израильских вооружённых силах заявили об ударах по 180 объектам «Хезболлы» на юге Ливана. С территории Ливана было зафиксировано около 90 запусков снарядов в направлении Израиля.

20 сентября военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по южному пригороду Бейрута. Согласно заявлению ЦАХАЛ, в результате удара ликвидирован командующий военными операциями «Хезболлы» Ибрагим Акиль. По данным министерства здравоохранения Ливана, число погибших в результате авиаудара Израиля возросло до 37 человек. Среди погибших трое детей и семь женщин.

18 сентября глава минобороны Израиля Йоав Галант сообщил о перераспределении сил на северное направление, заявив о «новой фазе» вооружённого конфликта с Ливаном. Позднее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал восстановить безопасность на севере страны. 19 сентября начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви утвердил планы продолжения боевых действий на северной границе с Ливаном.