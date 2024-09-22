Тель-Авив, Израиль, 22 сентября, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Израиль продолжит боевые действия против ливанского шиитского движения «Хезболла» до тех пор, пока не достигнет цели по возвращению жителей северной части страны в свои дома, заявил 22 сентября израильский министр обороны Йоав Галант, слова которого приводит портал Ynet.

JINI/Global Look Press

«Наши действия будут продолжаться до тех пор, пока цель не будет достигнута: когда благополучно вернём жителей северной части Израиля в свои дома», — сказал он во время посещения командного пункта военно-воздушных сил.

Галант подчеркнул, что израильская армия будет использовать все необходимые средства для выполнения этой миссии.

Как передавало ИА Регнум, ЦАХАЛ 19 сентября начал наносить удары по югу Ливана, 20 сентября он атаковал Бейрут четырьмя ракетами. В результате погибли 45 и пострадали 68 человек.

До этого, 17 сентября, в Ливане начались массовые взрывы пейджеров, а затем мобильников и раций. По состоянию на 19 сентября, 25 человек погибли и ещё 608 пострадали. По неофициальным данным, пострадавших намного больше.

По данным Reuters, операцию по подрыву средств связи в Ливане организовала Национальная разведывательная служба Израиля «Моссад», которая заложила небольшое количество взрывчатки в 5 тыс. гаджетов, заказанных «Хезболлой».

Лидер ливанского шиитского движения Хасан Насрулла назвал произошедшее терактом, геноцидом и началом войны.