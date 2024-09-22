Хайфа, Израиль, 22 сентября, 2024, 07:28 — ИА Регнум. Ливанское шиитское движение «Хезболла» в течение ночи 22 сентября выпустило в направлении северных районов Израиля более 100 ракет. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

ИА Регнум Хезболла против ЦАХАЛ

«В ночь с субботы на воскресенье «Хезболла» выпустила более 100 ракет в направлении Верхней Галилеи и южных районов Хайфы», — говорится в сообщении.

Утверждается, что главой целью массированного удара была авиабаза Военно-воздушных сил Израиля Рамат-Давид, расположенная в Изреельской долине. По информации источника, в этом направлении «Хезболла» совершила по меньшей мере две серии обстрелов, выпустив десятки ракет «Фаджр-1» и «Фаджр-2».

«Хезболла» заявила, что удар по авиабазе Рамат-Давид стал ответом на серию израильских атак, в результате которых погибли мирные жители Ливана. По данным Al Jazeera, авиабаза является самой дальней точкой атаки «Хезболлы» за период с момента эскалации конфликта на Ближнем Востоке в октябре 2023 года.

Как сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в течение ночи воздушную тревогу неоднократно объявляли в северных районах страны, в том числе в Хайфе. Также сирены прозвучали на юге Израиля в районе общинного поселения Беэр Ора.

Как передавало ИА Регнум, в течение суток 21 сентября израильская авиация наносила интенсивные удары по объектам «Хезболлы». Согласно заявлению официального представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, израильские военные атаковали около 180 объектов и порядка 400 пусковых установок шиитского движения.